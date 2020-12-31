Жена Грачевского прокомментировала тяжелое состояние супруга
31 декабря 2020, 13:39[ «Аргументы Недели» ]
Екатерина Белоцерковская, жена художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, рассказала о тяжелом состоянии супруга. Известно, что заболевшего новым коронавирусом режиссера положили в реанимацию.
Белоцерковская сообщила поклонникам, что состояние Грачевского действительно тяжелое, но стабильное, без каких-либо ухудшений. Она призвала пожелать ее мужу здоровья и не распространять ложных слухов о его самочувствии. Девушка отметила, что поместить режиссера в реанимацию было необходимо.
«Но давая такие комментарии, пресса может ухудшить его здоровье, конкретно пресса, он читает прессу, он в сознании и разговаривает», - уточнила супруга Грачевского.
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