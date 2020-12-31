В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса, умерли - 593
31 декабря 2020, 11:27[ «Аргументы Недели» ]
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 159 297 человек. Об этом стало известно в четверг, 31 декабря.
«За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни … 593 летальных исхода … полностью выздоровело 28 922 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6566, Санкт-Петербурге – 3758, Московской области – 1487, Нижегородской области – 501 и Свердловской области – 394.
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