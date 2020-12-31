Лидер хабаровских справороссов Игорь Глухов подвел итоги 2020 года

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31 декабря 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

По мнению председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игоря Глухова, главное событие уходящего года – кардинально изменившееся отношение граждан к политике. «Сегодня политика стала делом каждого», - уверен Глухов.

В интервью «Аргументам Недели» Игорь Глухов назвал события, ставшие в 2020 году знаковыми как для страны в целом, так и для Хабаровского края в частности.

⁃ Конечно, пандемия остаётся самым значимым событием, находящим отражение во всех сферах жизни людей, в том числе и политической, однако пока вирус не побеждён, я не стану о ней говорить, - подчеркнул Игорь Глухов, перечислив изменения, произошедшие на политическом и общественном поле, которые он считает первоочередными.

В их числе отставка премьер-министра страны Дмитрия Медведева, голосование за поправки в Конституцию и, конечно, хабаровские протесты.

Однако главным событием Игорь Глухов назвал принципиально иное отношение граждан к политике и их вовлеченность в события, происходящие на политической арене.

- У людей открылись глаза и, если уж называть главное событие года, то это оно. В Хабаровском крае политика стала сегодня делом каждого, - отметил глава хабаровских эсеров.

Полное интервью Игоря Глухова читайте в «Аргументах Недели».