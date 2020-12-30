Взгляд из Хабаровского края. Игорь Глухов

Аргументы Недели → Общество 13+

30 декабря 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Отставки, протесты и победы. Региональный лидер справороссов резюмировал для «Аргументов Недели» политические итоги уходящего 2020 года.

О важном

⁃ Это был сложный год, но именно 2020-й подарил каждому из нас, жителей Хабаровского края, необыкновенное ощущение единства и сплочённости. То, что называют «чувством локтя».

Рассказывает Игорь Глухов, вглядываясь через всполохи отражающихся в окне уютной хабаровской кофейни уличных огней в запорошенную глубину вечернего города. Мимо этих окон уже более полугода идут колонны протестующих хабаровчан, требующих, казалось бы, такой простой и понятной, но почему-то недосягаемой для них справедливости.

⁃ Конечно, пандемия остаётся самым значимым событием, находящем отражение во всех сферах жизни людей, в том числе и политической, однако пока вирус не побеждён, я не стану о ней говорить, если позволите.

Красивая официантка выплывает из сумрака зала и неловко ставит на стол дымящиеся стаканы с кофе.

⁃ Спасибо.

Благодарит девушку мой вечерний собеседник, помогая ей, смущенной, очевидно узнавшей гостя. Я, в свою очередь, отмечаю прекрасную реакцию Глухова. Девушка уходит, а мы, сделав по глотку, возвращаемся к интервью.

Дима прощай, здравствуй конституция

⁃ Этот год даже начался без лишних сантиментов. Отставка главного единоросса страны Дмитрия Медведева стала полной неожиданностью. Даже для нас, я имею ввиду «Справедливую Россию». Сегодня, наверное, многие не вспомнят, так уж устроена коллективная память, но ещё в 2016 году наша партия проводила акцию «Медведев, делай или уходи». Только в Хабаровском крае нам удалось собрать свыше 100 000 подписей за отставку экс-президента, а тогда уже председателя правительства. Как видите, понадобилось чуть больше трех лет, чтобы случилось то, что давно должно было случиться. Результаты работы кабинета Медведева неутешительны, и, боюсь, нам ещё долго придётся исправлять то, что натворили эти чиновники, поэтому говоря о главных событиях года, я не могу опустить эту тему, как, кстати и голосование по внесению изменений в конституцию. Партия Справедливая Россия до конца боролась за внесение целого блока из социально-направленных поправок. Поправка о том, что пенсии должны индексироваться не реже одного в год, сегодня включена. Следующий шаг - борьба за права работающих пенсионеров. Их пенсии не индексируются с 2016 года, а в новой конституции этот вопрос не уточняется, это специально сделано ведь, чтоб ответственность можно было с власти спихнуть. Мы с 26 ноября собираем в Госдуме депутатские подписи для обращения в конституционный суд и что вы думаете? Не хватает нам справедливых депутатов, нужно было 90 подписей, а собрали лишь 56. По аналогичной причине не получилось остановить, думаю уместно здесь использовать это слово, бесчеловечную пенсионную реформу. Но мы не унываем! Значит, будем бороться поэтапно. Вы, кстати, знаете, что согласно обнародованной недавно статистике, Сергей Миронов - лидер партии Справедливая Россия - из всех депутатов предложил в этом году больше всего думских законопроектов, да и в первой 20-ке наших депутатов большинство, а в целом партия занимает второе место. Но много ли наших законопроектов в итоге было принято? Увы, по этому показателю мы не первые. По результатам года Президентом подписано всего 13, а остальные или отклонены, или отложены в долгий ящик!

Глухов в путинском стиле раздосадовано то ли роняет, то ли бросает в блюдце чайную ложку, которой он оживленно жестикулировал последние несколько секунд. Я, разумеется, ничего такого не знаю, поэтому молчу и смотрю на своего собеседника, который распалившись, кажется, сам оторопел от собственного напора.

Борьба за справедливость и Сергей Фургал

⁃ Это ведь из года в год продолжается. Партия предлагает разумные, своевременные и адекватные нашим реалиям решения. Тут и поддержка семей с детьми, полная ликвидационный микрофинансовых организаций, преференции и льготы пенсионерам, мы требуем законодательно обязать пенсионный фонд выплачивать пени за ошибки в расчетах, кратно увеличить пособие по безработице, и многое другое. Все это социально-ориентированные и правильные законопроекты, а в результате едросское большинство просто блокирует их и затыкает нам рты. Мы ведь фактически единственная реальная оппозиция сегодня, если говорить о системных политических игроках, тех кто действительно может что-то изменить, а не бороться «за все хорошее против всего плохого». Нас дискредитируют, про нас врут в масс-медиа, но «Справедливая Россия» борется, так что пусть не списывают со счётов.

Я прошу Глухова привести хоть какие-то примеры.

⁃ Примеры? Дума приняла на прошлой неделе закон, согласно которому пикетные очереди и перекрытия дорог стали фактически преступлениями. Мы были единственной фракцией, централизованно выступившей против. Кстати, позиция нашей партии заключается в том, что таким образом Единая Россия пытается обезопасить себя от протестов аналогичных хабаровским, которые я считаю самым знаковым политическим событием в регионе. Я горжусь тем, что родился и вырос в Хабаровске, горжусь мужеством наших людей, горжусь быть одним из них. Справедливая Россия с первых дней активно участвовала в этих событиях, оказывала и продолжает оказывать юридическую поддержку протестующим гражданам. Мы не выступаем в данной ситуации за или против Сергея Фургала. Моя позиция по его вопросу была и остаётся неизменной. Если следствие считает его виновным, пусть в открытом судебном процессе, который будет проходить в Хабаровске, предъявит доказательства. И пусть присяжные решат, виновен он или нет.

Игорь Глухов делает очередной глоток кофе и продолжает.

Открой глаза. Это наш край

⁃ Если говорить про итоги нашей работы в крае, то и здесь, кстати, аналогичная предыдущей история с новым законом, разрешающем муниципальной власти зачищать для застройки фактически любые городские территории без учёта мнения живущих там граждан. «Справедливая Россия» выступила решительно против этого на федеральном уровне, а в Хабаровске нам удалось добиться фактического запрета на жилую застройку парка «Динамо». Сегодня об этом говорят первые лица региона. В очередной раз политические оппоненты СР пытаются приписать себе чужие победы, но мы это делаем ведь не для пиара, а для того, чтобы защитить интересы людей. Каждый в нашем региональном отделении - местный. Проблемы города и края - это и наши проблемы, никто уезжать не собирается.

Игорь Станиславович внимательно смотрит на дно опустевшего стакана, ещё недавно самодовольно парившего кофе.

⁃ Нам есть, чем гордится, все больше людей доверяют «Справедливой России». Понимают, кто на чьей стороне. У людей открылись глаза и, если уж называть главное событие года, то это оно. В Хабаровском крае политика стала сегодня делом каждого. Ещё в 2019-м говорили людям, ребята, ну вы посмотрите, большинство наших оппонентов, кто эти люди. Не нужно создавать новую партию власти в регионе. Берите на себя ответственность за своё будущее. Вникайте в предвыборные программы, чего добиваются кандидаты. Нас никто не услышал, а уже этой осенью партия показала убедительные результаты на районных выборах. Сегодня в регионе работают четыре депутата от партии «Справедливая Россия». Растёт поддержка, люди просыпаются, а значит у нас есть шанс сделать жизнь в России Справедливой по отношению к гражданам, а не только к чиновникам и крупному бизнесу. Я простой человек и считаю, что сила России в таких же простых людях. Кто не боится работать, решать сложные задачи и, конечно, защищать свои права. Только вместе мы сможем победить.

Игорь Глухов и 2021

Мы проговорили с Игорем Станиславовичем более двух часов. О большой политике в Москве и малой региональной. О новом врио и его шансах задержаться в Хабаровском крае. О планах «Справедливой России» на 2021 год, о протестах и многом другом, что просто не вошло по теме или количеству символов в эту статью. Я старался изложить самое, на мой взгляд, важное. То, что тронуло лично меня. Ниже процитирую те слова Игоря Глухова, которые обещал ему обязательно включить в текст.

⁃ Друзья! От всего своего дальневосточного сердца поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Оставайтесь здоровы, берегите детей, заботьтесь о родителях и будьте счастливы. Поверьте, счастливые люди не могут жить плохо. Мы - счастливые люди. Пусть сегодня и счастливые - вопреки, но счастливые! Давайте в новом году не растеряем это ощущение. С праздником вас, земляки! Это наш край и пока мы едины - мы непобедимы. Ура!

Фамилия Глуховых широко известна в Хабаровском крае. Это одна из самых уважаемых и авторитетных медиа-династий макрорегиона. Станислав Алексеевич Глухов - писатель, журналист, обладатель «Золотого пера» Хабаровского края (высшая награда региона в сфере журналистики), долгое время оставался единственным региональным издателем, сберегавшим в крае дух настоящей и независимой журналистики. Станислав Глухов всегда был и остаётся на стороне читателя. В августе новость о том, что главный издатель края не побоялся идти со своими читателями в одной колонне, несколько дней оставалась самой обсуждаемой темой, об этом написало каждое Хабаровское СМИ. Уже много лет Игорь Глухов продолжает развивать дело отца, и как он, не боится отстаивать идеалы правды, справедливости, интересы хабаровчан, как подобает настоящему свободолюбивому дальневосточнику.

Владимир Гуляков