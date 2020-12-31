Эксперт Старикова дала советы работающим в новогодние праздники

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31 декабря 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

кофе,фото: pixabay.com

Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова рассказала, как как правильно организовать рабочий процесс в период новогодних праздников. По ее словам, для повышения эффективности следует баловать себя мелочами.

«Если позволяют правила внутреннего распорядка, можно украсить рабочее место чем-то, что говорит о празднике, чтобы поднять себе настроение. Нужен правильный настрой на работу: стоит слушать хорошие новости, обмениваться поздравлениями, благодарностями и хорошими словами со своими близкими», - пояснила она RT.

Старикова отметила, что ключевым фактором в данном случае является формирование правильного отношения к рабочему процессу в праздники. По ее словам, если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, его работа помогает другим людям ощутить праздник.

«Чтобы поддержать себя морально, нужно понять, почему человек это делает … понимание своей (может, это прозвучит высокопарно) миссии - для чего человек это делает», - резюмировала она.

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