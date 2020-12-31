Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье
31 декабря 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]
Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главной ошибке при похмельном синдроме, которая может привести к смерти. Он напомнил, что похмелье - это сильнейшее обезвоживание организма.
«Это сильнейшее обезвоживание организма. Это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень может быть, что ты потеряешь в бане сознание, а то и окочуришься», - пояснил он в программе «О самом главном».
Мясников отметил, что единственный способ избежать похмелья – умеренное потребление. По его словам, важную роль играет не градус напитка, а количество выпитого. Врач посоветовал за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом рюмку подсолнечного масла, чтобы сильно не опьянеть. Кроме того, он считает, что в новогоднем меню должны быть вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.
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