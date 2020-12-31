ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье
застолье, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о главной ошибке при похмельном синдроме, которая может привести к смерти. Он напомнил, что похмелье - это сильнейшее обезвоживание организма.

«Это сильнейшее обезвоживание организма. Это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень может быть, что ты потеряешь в бане сознание, а то и окочуришься», - пояснил он в программе «О самом главном».

Мясников отметил, что единственный способ избежать похмелья – умеренное потребление. По его словам, важную роль играет не градус напитка, а количество выпитого. Врач посоветовал за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом рюмку подсолнечного масла, чтобы сильно не опьянеть. Кроме того, он считает, что в новогоднем меню должны быть вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.

БА

Политика

Мишустин назначил руководителя Спецсвязи ФСО на пост замглавы Минцифры

Мишустин назначил руководителя Спецсвязи ФСО на пост замглавы Минцифры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителя Спецсвязи ФСО России Владимира Белановского замглавы Минцифры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью