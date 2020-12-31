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Агрегаторов такси в Москве попросили не поднимать стоимость поездок в праздники

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва 24

Агрегаторов такси в Москве попросили не поднимать стоимость поездок в праздники
такси, фото: pixels.com

Агрегаторов московского такси призвали не поднимать цены в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта в четверг, 31 декабря.

«Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время - особенное, а законы не регулируют тарифы, и всё же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок», - пояснили в ведомстве.

В Дептрансе отметили, что такси является важной частью транспортной экосистемы Москвы.

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БА

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