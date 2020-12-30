31 декабря ограничат доступ на Красную площадь

30 декабря 2020, 19:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Доступ на Красную площадь в новогоднюю ночь будет ограничен. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Департамента региональный безопасности и противодействия коррупции.
«В целях обеспечения соблюдения введённых ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», - отметили в ведомстве.
Отмечается, что каток на Красной площади 31 декабря будет работать до 19:00.
Также в Департаменте поздравили москвичей и гостей столицы с наступающими Новым годом и Рождеством и призвали не посещать в праздничные дни людные места.
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