Мишустин сыграл на синтезаторе для девочки из Твери

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30 декабря 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил новогоднее желание девочки из Тверской области, которая попросила у Деда Мороза синтезатор. Об этом сообщили РИА Новости в среду, 30 декабря.

На опубликованных в СМИ кадрах видно, как Мишустин дарит четырёхлетней Наде несколько подарков, в том числе синтезатор, а потом садится за него и исполняет несколько композиций: «В лесу родилась елочка», «Песню Чебурашки», «Голубой вагон», «Я играю на гармошке» и песню Бременских музыкантов.

Премьер отметил, что сам мечтал о таком инструменте, и лично выбрал его для девочки.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев исполнил мечту семиклассника из Каменска-Уральского Кирилла Останина.

«Меня Миша зовут». Мишустин подарил 4-летней девочке синтезатор и сам сыграл на нем «В лесу родилась елочка», «Песню Чебурашки», «Голубой вагон», «Я играю на гармошке» и песню Бременских музыкантов pic.twitter.com/CKdMSu7GxK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 30, 2020