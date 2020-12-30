Путин подписал закон об ужесточении наказания за клевету в интернете и СМИ

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30 декабря 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В среду, 30 декабря, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь к штрафам (максимум - пять миллионов рублей) и обязательным работам (до 480 часов) в статью 128.1 Уголовного кодекса добавлены принудительные работы, арест, а также лишение свободы.

Отмечается, что за клевету в публичном выступлении, СМИ или Интернете грозит до двух лет лишения свободы. Такое же наказание предусматривается и за клевету в отношении нескольких лиц. Однако, если данные действия совершены с использованием служебного положения, то срок увеличивается до трех лет.

А вот за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить штраф до трех млн рублей, обязательные работы на срок до 400 часов или принудительные - до четырех лет, а также лишение свободы до четырех лет.

За клевету, связанную с обвинением в изнасиловании, тяжкого или особо тяжкого преступления будет грозить штраф в размере до пяти млн рублей или тюремный срок - до пяти лет.

Ранее Путин подписал закон о запрете цензуры против российских СМИ в «Интернете».