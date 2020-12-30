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Путин подписал закон о запрете цензуры против российских СМИ в «Интернете»

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Портал правовой информации

Путин подписал закон о запрете цензуры против российских СМИ в «Интернете»
фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь Роскомнадзор может законно блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Документ вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокурор и его заместители по согласованию с МИД РФ смогут присваивать данный статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении публикаций российских СМИ.

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