Новогодний подарок крымчанам: 31 декабря до 22:00 первого января вода в Крыму будет подаваться без ограничений

В подарок крымчанам входит также возобновление на Новый год подачи горячей воды в Евпатории.
Директор предприятия «Вода Крыма» рассказал, что с утра 31 декабря до 22:00 первого января вода в Крыму будет подаваться без ограничений. О том, что евпаторийцы смогут принять в Новый год горячие ванны, пообещал Сергей АКСЕНОВ.
При этом директор «Воды Крыма» сделал замечание, что планируется ажитажный водоразбор не уточнив в чем это может выразиться: люди бросятся принимать душ и ванны или начнут наполнять все емкости водой.
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