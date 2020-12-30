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Новогодний подарок крымчанам: 31 декабря до 22:00 первого января вода в Крыму будет подаваться без ограничений

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Новогодний подарок крымчанам: 31 декабря до 22:00 первого января вода в Крыму будет подаваться без ограничений
Фото: соцсети

В подарок крымчанам входит также возобновление на Новый год подачи горячей воды в Евпатории.

Директор предприятия «Вода Крыма» рассказал, что с утра 31 декабря до 22:00 первого января вода в Крыму будет подаваться без ограничений. О том, что евпаторийцы смогут принять в Новый год горячие ванны, пообещал Сергей АКСЕНОВ.

При этом директор «Воды Крыма» сделал замечание, что планируется ажитажный водоразбор не уточнив в чем это может выразиться: люди бросятся принимать душ и ванны­ или начнут наполнять все емкости водой.

ГБ

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