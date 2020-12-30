В Минобороны сообщили о создании в России лазерных комплексов для борьбы с дронами

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30 декабря 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Красная звезда

Kalashnikov Media, globallookpress.com

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал о создании в России лазерных комплексов для борьбы с дронами. Криворучко напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет», а сейчас выполняются работы по созданию других комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), а также оптическим и оптико-электронным средствам противника.

Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия.

Об этом, а также о других успехах в области совершенствования отечественной системы вооружения в уходящем году и планах на будущее Алексей Криворучко рассказал в интервью «Красной звезде».

Криворучко также сообщил о разработке радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников.

По словам замминистра, «определены приоритетные задачи оснащения Вооружённых Сил Российской Федерации, решаемые посредством гособоронзаказа». В их числе – комплексное переоснащение современными системами и образцами вооружения; совершенствование технической оснащённости Вооружённых Сил за счёт модернизации существующих образцов вооружения; создание многоцелевых средств вооружения и развитие сил ядерного сдерживания, средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов с беспилотными летательными аппаратами, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, а также системы индивидуальной защиты военнослужащих.

Лазерное оружие в космосе будет очень эффективным, говорят экперты. Лазерное оружие определит тактику и стратегию будущих войн - рассказал «Аргументам недели» Виктор Аполлонов - доктор физико-математических наук, профессор, член Американских физического и оптического обществ, академик АВН, АИН и РАЕН, член Президиума РАЕН ; ведущий специалист в области мощных лазерных систем.