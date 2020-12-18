Лазерное оружие в космосе будет очень эффективным

Аргументы Недели → Армия 13+

18 декабря 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В космосе воздуха и паров воды практически нет и, значит, нет существенного поглощения и рассеяния излучения! Вопрос дальности поражения ОВТ будет зависеть только от оптического качества генерируемого излучения и от уровня мощности лазерного комплекса. Но еще надо это многомегаваттное ЛО умудриться вывезти в космос.

Именно для этого акцент в работах США делается на твердотельной дисковой технологии, позволяющей понизить весовой фактор до 2 кг/ кВт и ниже в случае решения проблемы создания лазера на основе диска большого диаметра. Пока такое решение комплекса физико-технических проблем, связанных с масштабированием диска, насколько мне известно, в США не найдено. Но работы по его поиску активно ведутся. Ведутся они и во многих других странах мира, доклады об этих поисках представлялись на многих конференциях по высокоэнергетическим лазерам и их применениям.

Следует сказать и об истории дискового лазера, предложенного акад. Н.Г. Басовым в 1966 году. Много позже после визита в Россию и ознакомления с результатами работ дисковая геометрия была запатентованная ученым из Штутгарта и активно развивается в мире. В силу ряда физических ограничений максимальная мощность лазера с одиночным диском с оптимальным размером диска не более 1,5 см находится в пределах 4-8 кВт в зависимости от качества излучения. Попытки сложения излучения большого числа модулей, так же, как и в случае с волоконными модулями представляются мало перспективными в плане выхода на мегаваттные уровни мощности. Единственно верным подходом к созданию стратегического твердотельного ЛО остается получение лазерного излучения в едином резонаторе с дисковым активным элементом большого диаметра. Именно на этом пути, богатом физико-техническими и технологическими трудностями, возможно создание всей линейки твердотельных лазерных комплексов от тактического уровня и до стратегического. Такая моно-модульная геометрия дискового лазера, найденная опять же в России, и есть решение данной научно-технической проблемы. А это и есть та цель, к которой стремились и стремятся создатели высокоэнергетических лазерных систем во всем мире. Именно на этом пути могут быть решены проблемы стратегического ЛО, которые сегодня выдвигаются на передний план.

Читать статью полностью: «Лазерное оружие определит тактику и стратегию будущих войн».