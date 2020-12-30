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В России выявлено за сутки 26 513 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявлено за сутки 26 513 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19
фото: pixabay.com

В России выявлено за последние сутки 26 513 новых случаев заражения COVID-19. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом привели данные на утро 30 декабря.

Общее количество инфицированных коронавирусом нового типа достигло 3 131 550.  За 24 часа в нашей стране скончались 599 человек, у которых был подтвержден COVID-19. Всего з период пандемии скончались 56 426 пациентов с ковидом.

Вылечились и выписаны два миллиона 525 418 пациентов, в том числе 29 235 за последние сутки.  Россия находится на четвертом месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкина, в США заражены порядка 19,5 млн человек, в Индии - 10,2 млн, в Бразилии - 7,5 млн.

В России новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах. В Москве суточный прирост составил 5105.
В Петербурге 3 764 новых зараженных. 1 608 человек с ковидом выявлены в Московской области.
На четвертом месте Нижегородская область, в этом регионе новых 503 пациента с ковидом.

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». 

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