Тринадцать южноуральцев скончались от COVID-19

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30 декабря 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Также за минувшие сутки в регионе выявлено 305 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным регионального минздрава, с начала пандемии на Южном Урале зафиксировано 35 832 случая болезни. Сейчас лечение от опасной инфекции проходят 12 698 человек, за последние сутки из больниц выписано 96 южноуральцев, лечение проходят 12 698 человек. На последнем брифинге, посвященном распространению коронавируса, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметила, что южноуральцы стали легче переносить болезнь. Так, за последние дни сократилось количество госпитализаций, все больше пациентов проходят лечение амбулаторно.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек: 8 из них умерли непосредственно от COVID-19, остальные – от последствий сопутствующих заболеваний.

Напоминаем, что в новогодние праздники бригады скорой и неотложной помощи будут работать в обычном режиме. Узнать о графике работы других медицинских учреждений можно по номерам горячих линий, которые будут работать круглосуточно. Телефон горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области 8 (351) 240-15-16, горячая линия по вопросам граждан – 8-800-350-24-74.