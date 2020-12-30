Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «COVID-паспорта станут частью нашей жизни c 2021 года»

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30 декабря 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Kирилл Дмитриев, фото: Кremlin Pool, globallookpress.com

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что с 2021 года «COVID-паспорта станут частью нашей жизни».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что россияне после прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 будут автоматически получать соответствующий документ.

Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что подобные ковид-паспорта вводятся во многих странах. По его словам, в настоящее время некоторые россияне настороженно относятся к новым документам, но COVID-паспорта станут нормой.

Как подчеркнул глава РФПИ, граждане, поставившие прививки от коронавируса, несут меньше риска для окружающих, чем люди без вакцинации.

Вице-премьер, руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.