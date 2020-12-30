СКР возбудил в отношении Навального дело о мошенничестве, подозревая в растрате 356 млн рублей на личные цели

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30 декабря 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем нескольких некоммерческих организаций, в числе которых ряд фондов, потратил из собранных фондами пожертвований более 356 млн рублей на личные цели.

В сообщении СКР говорится, что с с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Средства предназначались исключительно на цели фондов. Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из собранных фондами пожертвований более 356 млн рублей на приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе на отдых за границей, - передает RT.

Как заключили в СКР, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

Ранее в пресс-службе ФСИН напомнили, что Навальный, будучи условно осуждённым, не исполняет возложенные на него судом обязанности, ему направлено уведомление о необходимости явиться в уголовно-исполнительную инспекцию. Дмитрий Песков прокомментировал заявление ФСИН по ситуации с Алексеем Навальным, находящимся в Германии.