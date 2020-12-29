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29 декабря 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление ФСИН по ситуации с Алексеем Навальным, находящимся в Германии. В пресс-службе УФСИН по Москве ранее заявили, что условно осуждённый Алексей Навальный уклоняется от контроля, который был назначен судом. Навальному и его адвокату направлено уведомление о необходимости явиться в инспекцию.

Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в больницу скорой помощи в Омске, а через несколько дней по просьбе супруги его перевезли самолётом в Берлин. С тех пор Навальный в Россию не возвращался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что любой россиянин «волен возвращаться в свою страну, и никаких ограничений ни для кого быть не может». По ситуации с Навальным Песков посоветовал журналистам обращаться непосредственно во ФСИН, чтобы они прокомментировали свою работу. Он отметил, что Владимир Путин не осведомлён о претензиях ФСИН к Навальному, так как у главы государства «повестка дня достаточно обширная, достаточно напряжённая, рабочая повестка дня», - передает RT.

Напомним, Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что лично попросил Генпрокуратуру разрешить выезд Навального для лечения в Германию.