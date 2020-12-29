Жириновский назвал заинтересованных в антипрививочных настроениях в обществе

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29 декабря 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что антипрививочные настроения в обществе провоцируют лоббисты от фарминдустрии.

По словам политика, они «заинтересованы в продаже лекарств от ковида.

«Но государству выгодно, чтобы люди вообще не заболевали», - заявил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР перечислил имена возможных будущих президентов РФ.