Министру культуры России оставят четырех заместителей
29 декабря 2020, 22:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Число заместителей министра культуры РФ сократится с шести до четырех. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства.
Кроме этого, ведомству разрешили иметь в структуре центрального аппарата до восьми департаментов по основным направлениям деятельности министерства.
В целом в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддерживает сокращения в министерствах и ведомствах.
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