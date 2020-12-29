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Министру культуры России оставят четырех заместителей

, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Министру культуры России оставят четырех заместителей
Ольга Любимова. Фото Минкультуры РФ

Число заместителей министра культуры РФ сократится с шести до четырех. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства.

Кроме этого, ведомству разрешили иметь в структуре центрального аппарата до восьми департаментов по основным направлениям деятельности министерства.

В целом в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что Госдума поддерживает сокращения в министерствах и ведомствах.

ДВа

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