Экономист Хазанов считает, что магазины нужно заставлять снижать цены на социально значимые товары

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29 декабря 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Средств для обеспечения приемлемой жизни семей с детьми надо гораздо больше, чем 700 млрд рублей. Так экономист Леонид Хазанов прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, что именно такая сумма необходима для решения проблемы с бедностью.

Эксперт отметил, что надо кардинально менять положение дел в здравоохранении и фармацевтике – все виды медицинских услуг для граждан России должны быть бесплатными, все виды лекарств – максимально дешевыми.

«Кроме этого, надо навести порядок в торговле – принудительно заставить магазины и торговые сети сильно снизить цены на социально значимые товары, к которым относятся не только макароны, хлеб, черный чай и картофель, но и сливочное масло, сосиски, творог и др. Они не умрут – на спиртном смогут заработать», – отметил эксперт.

Он также считает, что нужно повысить занятость населения и уровень реально располагаемых им доходов, потому что зарплаты в 15-40 тыс. рублей – просто насмешка над людьми. Одновременно необходимо сокращать число трудовых мигрантов из-за границы.

Ранее сообщалось, что в России выросла доля бедных.