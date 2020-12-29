В Минпросвещения рекомендовали освободить школьников от домашних заданий во время новогодних каникул

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29 декабря 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Домашних заданий на новогодние каникулы у школьников не будет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На традиционной предновогодней встрече с журналистами глава ведомства отметил, что весь год школьники учились в непростых условиях.

«Считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашних заданий во время новогодних каникул. Каникулы нужны для отдыха и активного досуга, чтения и творчества. Лучше провести их с семьей», – сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что советники директоров школ могут появиться с марта в ряде российских регионов.