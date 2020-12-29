Матвиенко прогнозирует активную политическую жизнь в России в 2021 году

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Следующий год будет политически активным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента отметила, что выборы в Госдуму в 2021 году будут очень конкурентными, желающих влиять на власть и жизнь в стране будет гораздо больше.

Она подчеркнула, что выборы в Госдуму - это всегда большое политическое событие в стране, и интерес к этим выборам большой, особенно с учетом того, что и обе палаты парлаамента получили дополнительные существенные полномочия.

Матвиенко также добавила, что в последние годы на политической карте страны «появились новые интересные молодые партии», у которых, по ее мнению, есть шансы.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о праве бывшего президента РФ на пожизненное сенаторство.