Матвиенко прогнозирует активную политическую жизнь в России в 2021 году
29 декабря 2020, 20:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Следующий год будет политически активным. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава верхней палаты российского парламента отметила, что выборы в Госдуму в 2021 году будут очень конкурентными, желающих влиять на власть и жизнь в стране будет гораздо больше.
Она подчеркнула, что выборы в Госдуму - это всегда большое политическое событие в стране, и интерес к этим выборам большой, особенно с учетом того, что и обе палаты парлаамента получили дополнительные существенные полномочия.
Матвиенко также добавила, что в последние годы на политической карте страны «появились новые интересные молодые партии», у которых, по ее мнению, есть шансы.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о праве бывшего президента РФ на пожизненное сенаторство.
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