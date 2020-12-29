Родители из-за пандемии не могут попасть в больницы к своим детям с инвалидностью

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29 декабря 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Во многих регионах России медицинские учреждения отказывают родителям в допуске к детям с тяжелой инвалидностью или паллиативным статусом в случае их госпитализации. В больницах это связывают со сложной ситуацией с пандемией. Тем не менее, для некоторых семей эта встреча может стать последней. Кроме того, сопровождение для таких детей имеет критическую важность.

В начале лета 2020 года общественные организации стали сообщать о том, что из-за ограничений, введенных медучреждениями на фоне пандемии, родители детей с паллиативным статусом столкнулись с запретами на посещение их в реанимации. В июле этот вопрос обсуждался на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Известно, что вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась обеспечить доступ одного из родителей, членов семьи или законного представителя к ребенку, нуждающемуся в стационарной паллиативной помощи, в том числе в условиях пандемии. Доступ может быть возможен при условии, что у взрослого будет отрицательный тест на COVID-19.

В поручении, подписанном Татьяной Голиковой в начале августа, уточняется, что региональные Минздравы должны обеспечить возможность сопровождения неизлечимо больных детей при помещении в стационар «с предоставлением им бесплатного спального места и бесплатного питания». Право на бесплатное размещение для родителя или опекуна также предусмотрено федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан».

В конце октября Всероссийская организация родителей-детей инвалидов (ВОРДИ) сообщила, что в некоторых больницах разных регионов России эти требования не исполнялись. По фактам обращений в правительство РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минтруду рассмотреть возможность совместной госпитализации родителей с детьми с инвалидностью, с детьми с паллиативным статусом, а также со взрослыми, которые не могут обслуживать себя самостоятельно из-за инвалидности. Однако, по словам президента ВОРДИ Елены Клочко, кардинального улучшения ситуации так и не произошло.

Согласно приказу Минздрава РФ, принятому в конце августа, возможность посещения во многом остается на усмотрении руководства медучреждения.

«В документе содержится решение оставить это на рассмотрение главврача, но поскольку главврачи разные, возникает проблема с исполнением приказа. У нас есть примеры, когда дети умирают, проведя три месяца в реанимации и так и не увидев своих родителей», - рассказал депутат Госдумы Николай Земцов.

Спорными стали сразу несколько пунктов приказа, которые касаются разрешений на посещение пациентов в условиях противоэпидемиологических мер. Так, в п. 7 указывается, что посещение пациента, находящегося в тяжелом состоянии, возможно «с разрешения руководителя структурного подразделения медицинской организации», дежурного врача или ответственного лица. Посещение пациентов в инфекционных боксах или в случае введения в медучреждении карантина запрещено. В п. 9 говорится, что посетителям «запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи».

В ВОРДИ считают, что в условиях, когда финансирование осуществляется через систему ОМС, учреждения здравоохранения могут ссылаться на ситуацию с коронавирусом, в том числе и для того, чтобы избежать лишних затрат.

«Мы знаем случаи, когда мамы ночевали на стульях и на табуретках», - рассказала Елена Клочко.

Николай Земцов напомнил, что решить проблему доступа родителей и родственников таких детей в реанимацию еще в 2016 году поручил Владимир Путин.

«Мы надеемся, что Минздрав приведет свои внутриведомственные документы в соответствие с ожиданиями родителей тяжелобольных детей и учтет эту позицию», - заключил депутат.