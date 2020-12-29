Хуснуллин рассказал о перспективах превращения Крыма в еще одну жемчужину России

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29 декабря 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Крым. Фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах превратить Крым в ещё одну жемчужину России.

Он отметил, что ему самому очень нравятся Крым и Севастополь, поэтому вице-премьер надеется, что из Крыма получится сделать «очередную жемчужину нашей страны». При этом он заметил, что «вопросов накопившихся там очень много», сообщает RT.

Полуостров за десять месяцев 2020 года принял почти 80 тыс. иностранных туристов. Лидерами по этому показателю в курортный сезон стали Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил всем брать с полуострова пример как в экономическом развитии, так и межнациональных темах.