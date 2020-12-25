Аксенов предложил всем брать с Крыма пример как в экономическом развитии, так и межнациональных темах

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25 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов, фото: соцсети

Журналисты предлагают показать всем что такое настоящая демократия.

На пресс-конференции 24 декабря 2020 года главе Крыма напомнили, что в Украине «осталось много наших людей». «Русскоментальных – назовем их наши», - пояснила журналистка и напомнила о событиях 2014 года сказав: «Мы показали, что такое демократия настоящая – на мир пошла теплая волна». По ее мнению, сейчас крымским властям стоит «оторваться от (внутренних) проблем» и запустить по миру новую волну.

АКСЕНОВ идею запуска волны не поддержал, но предложил всем брать с Крыма пример как в экономическом развитии, так и межнациональных темах.