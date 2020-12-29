Володин назвал запрет пропаганды употребления закиси азота одним из важных декабрьских законов

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29 декабря 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Спикер ГД Вячеслав Володин назвал наиболее важными законы о запрете пропаганды употребления закиси азота и его сбыта не по назначению.

Он пояснил, что они, прежде всего, направлены на защиту жизни и здоровья граждан, и в первую очередь – молодежи.

«Сегодня «веселящий газ» активно предлагают как средство развлечения – в ночных клубах, на дискотеках. Это стало возможным из-за пробела в законодательстве – отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению.

Володин отметил, что с просьбой обратить внимание на складывающуюся ситуацию к нам обращались родители и врачи, столкнувшиеся с последствиями употребления молодежью этого «веселящего газа». По данным специалистов, он оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики, а его бесконтрольное использование в некоторых случаях приводит к смерти.

Ранее Володин заявил, что Госдума поддерживает сокращения в министерствах и ведомствах.