Хуснуллин считает, что ускорение темпов строительства не повлияет на качество

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29 декабря 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт ГД

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сокращение сроков строительства и числа административных процедур не должно сказаться на качестве выполняемых работ.

Он отметил, что ответственные ведомства сейчас занимаются задачей, которую поставил президент, – максимально снять все ограничения, но при этом не потерять безопасность и качество.

По словам вице-премьера, в 2020 году было принято более 400 постановлений правительства РФ, ускоряющих строительство.

Ранее сообщалось, что регионам разрешат использовать долгострои для обеспечения жильем нуждающихся