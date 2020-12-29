В Роспотребнадзоре сообщили о снижении риска заражения коронавирусом в самолетах

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29 декабря 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что вентиляция в самолетах снижает риск заражения коронавирусом. Это связано с тем, что вентиляция в лайнерах устроена так, что воздух идет сверху вниз, а не по кругу.

В сообщении говорится, что в полете воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов.

Если человек в течение полета сидит в кресле, а не перемещается активно по салону, риск заражения вирусом есть только от ближайших соседей или бортпроводников. Тем не менее, пассажирам следует придерживаться социальной дистанции, носить маски и пользоваться антисептиками как в самолете, так и в аэропорту.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила о нарушениях в 88 лабораториях, диагностирующих коронавирус.