Хабиров выразил уверенность, что пандемию в Башкирии остановят иммунитет и вакцинация
29 декабря 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике на остановку распространения коронавируса в 2021 году будут влиять два фактора.
Это, по его словам, появление коллективного иммунитета у населения и массовая вакцинация. Хабиров выразил убежденность, что эти «две вещи сработают на остановку пандемии».
«Мы уже получили порядка 5 тысяч вакцин и с нового года этот объем будет увеличиваться, нам нужно вакцинировать более 2 млн человек и мы ждем, что все это произойдет в 2021 году», – сказал глава Башкирии.
Он также рассказал, что вакцинировался в качестве добровольца, потому что больше всего боялся заболеть, и тогда «управление республикой в некотором смысле было бы потеряно», – отметил Хабиров.
Ранее сообщалось, что власти Башкирии планируют, что школьники после каникул выйдут на учебу в полном составе.
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