Власти Башкирии планируют, что школьники после каникул выйдут на учебу в полном составе

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28 декабря 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa-town.ru

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что после новогодних каникул школьники, скорее всего, в полном составе выйдут на учебу.

На оперативном совещании в правительстве глава региона отметил, что в школах необходимо провести дезинфекцию, настроить работу медицинских инспекторов.

«Мы должны достойно пройти весенний период, а показатели ЕГЭ должны быть выше», – заявил Хабиров.

Он также отметил, что не все учителя были головы к дистанционному обучению, «но, в целом, достойно справились с этим».

Ранее власти Башкирии приняли решение продлить дистанционное обучение для 6-10 классов.