Власти Башкирии приняли решение продлить дистанционное обучение для 6-10 классов

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufatime.ru

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

В Башкирии приняли решение о режиме работе школ – глава республики Радий Хабиров подпишет указ о продлении дистанционного обучения до 6 декабря.

Согласно принятому на заседании оперштаба решении, учащиеся 6-10 классов продолжат учиться онлайн, начальная школа, 5 и 11-е классы будут и дальше ходить на уроки очно.

Малоформатные школы, где меньше 75 учеников, тоже остаются на традиционном обучении. Исключение сделают для 23 районов, где мало болеющих коронавирусом.

Ранее сообщалось, что умер мэр Уфы Ульфат Мустафин, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19.