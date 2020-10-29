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Умер мэр Уфы Ульфат Мустафин, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Умер мэр Уфы Ульфат Мустафин, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 октября, умер мэр Уфы Ульфат Мустафин, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Главе столицы Башкирии Ульфату Мустафину был 61 год. Глава республики Радий Хабиров накануне сообщил о тяжелом течении болезни у мэра Уфы, у Мустафина было обнаружено обширное поражение легких.

Местные интернет-издания пишут, что у мэра Уфы были поражены почти 90 процентов легких. Мужчина скончался из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным агентства «Башинформ», Ульфат Мустафин умер «после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью».
Заразиться мэр Уфы мог от инфицированного COVID-19, из-за которого в начале месяца уходил на самоизоляцию.

Ульфат Мустафин возглавил мэрию Уфы в октябре 2018 года.

ИЧ

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