В Госдуму внесен законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
29 декабря 2020, 17:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатного доступа к российским сайтам, которые включены в перечень социально значимых.
В пояснительной записке к документу говорится, что закон о связи предлагается дополнить положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».
Такой законопроект предложил подготовить президент РФ Владимир Путин. Инициатива была озвучена в ходе его обращения к Федеральному собранию в январе 2020 года.
Ранее сообщалось, что соцсети обязали блокировать противоправный контент.
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