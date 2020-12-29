Правительство направит 16,5 млн рублей на образовательные кредиты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 16,5 млн рублей на субсидирование процентных ставок по образовательным кредитам.
Это поможет 13,5 тыс. студентов получить высшее образование. За счет средств господдержки стоимость таких займов снижена до трех процентов годовых, говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме этого, правительство расширило льготный период, когда заемщику не нужно платить по основному долгу, с 3 до 9 месяцев с момента окончания обучения, чтобы выпускники смогли найти работу, не испытывая финансовые трудности.
Срок погашения образовательного кредита для снижения размера ежемесячных выплат был увеличен с 10 до 15 лет после завершения льготного периода.
Ранее сообщалось, что правительство направит в регионы более 172,3 млрд рублей на развитие дорог.
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