Путин предложил проработать вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом
29 декабря 2020, 15:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об изменении методики определения МРОТ и прожиточного минимума требует тщательного обсуждения.
Таким образом, глава государства согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в необходимости привлечения к обсуждению этой темы экспертов и широкой общественности.
«Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь еще и по конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать. Я согласен, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности», – сказал президент.
Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2021 года меняется методика расчета МРОТ.
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