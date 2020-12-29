Путин предложил проработать вопрос о связи МРОТ с прожиточным минимумом

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29 декабря 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Михаил Шмаков. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об изменении методики определения МРОТ и прожиточного минимума требует тщательного обсуждения.

Таким образом, глава государства согласился с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым в необходимости привлечения к обсуждению этой темы экспертов и широкой общественности.

«Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь еще и по конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать. Я согласен, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности», – сказал президент.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2021 года меняется методика расчета МРОТ.