В России с 1 января 2021 года меняется методика расчета МРОТ

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16 декабря 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Исаев. Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по-новому – исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, «данный законопроект предполагает, что и прожиточный минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда будут становиться выше и, что очень важно, выше уровня инфляции».

Парламентарий также подчеркнул, что МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятельствах.

«Даже если снизится прожиточный минимум трудоспособного человека, упадут цены, даже если снизится медианная заработная плата. МРОТ в России может только расти», – заявил Исаев.

Ранее Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.