Лавров считает, что проблемы в отношениях РФ и США не обязательно решать «одним махом»

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Лавров. Фото: сайт МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первоочередные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, которыми предстоит заняться новой администрации США.

По его словам, «разобрать завалы будет непросто, а приходящая команда должна продемонстрировать встречное желание налаживать отношения с РФ».

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что проблемы «не обязательно пытаться решить одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики "малых шагов», добавив, что российская сторона готова к такой работе, при «том понимании, что она будет выстраиваться на принципах честности и взаимного учета интересов».

Ранее Лавров высказался о запрете Путину посещать спортивные международные соревнования.