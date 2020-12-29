Лавров считает, что проблемы в отношениях РФ и США не обязательно решать «одним махом»
29 декабря 2020, 15:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал первоочередные вопросы в отношениях Москвы и Вашингтона, которыми предстоит заняться новой администрации США.
По его словам, «разобрать завалы будет непросто, а приходящая команда должна продемонстрировать встречное желание налаживать отношения с РФ».
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что проблемы «не обязательно пытаться решить одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики "малых шагов», добавив, что российская сторона готова к такой работе, при «том понимании, что она будет выстраиваться на принципах честности и взаимного учета интересов».
Ранее Лавров высказался о запрете Путину посещать спортивные международные соревнования.
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