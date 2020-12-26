Лавров высказался о запрете Путину посещать спортивные международные соревнования

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26 декабря 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал запрет на посещение соревнований международного уровня руководителям нашей страны неприемлемым.

Глава МИД РФ прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому президенту России Владимиру Путину запрещается посещать международные спортивные соревнования.

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — в сказал Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».

CAS в рамках спора между WADA и РУСАДА также постановил, что до 2022 года российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Также РФ лишается возможности проводить Олимпийские, Паралимпийские игры и мировые первенства.