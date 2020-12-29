С 31 декабря на Кубани возможно заработают кинотеатры

Вчера, 28 декабря, главный санитарный врач Кубани Мария Потёмкина подписала постановление, которое появилось на сайте регионального Роспотребнадзора.
В тексте документа сказано, что с 31 декабря в Краснодарском крае кинотеатрам позволят возобновить работу, однако с загрузкой не более 15%. Один из залом краевого центра уже даже анонсировал открытие.
Ранее, как писали "Аргументы Недели", кубанские власти определились со статусом 31 декабря. До недавнего времени Краснодарский край оставался единственным работающим в последний день года регионом России, однако 28 декабря губернатор всё таки объявил 31 число выходным.
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