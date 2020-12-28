Власти Кубани приняли решение относительно 31 декабря

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28 декабря 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

admkrai.krasnodar.ru

Кубанские власти определились со статусом 31 декабря.



Губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому последний день года на территории края рекомендуется сделать выходным. Это означает, что бюджетные организации работать не будут, однако работодатели и муниципалитеты вправе оставлять за собой решение о статусе 31 декабря.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в новогоднюю ночь будет организован мониторинг запуска фейерверков. Спасатели встанут на дежурства с 23:00 в местах, удалённых от пожарных частей. Также проверят точки продажи пиротехники.