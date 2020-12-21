В новогоднюю ночь спасатели Кубани будут контролировать запуск фейерверков

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21 декабря 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудники краевого МЧС в ночь на первое января намерены организовать дежурства в местах запуска фейерверков.



Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в первую очередь необходимо проверять точки продажи пиротехники. Совместные рейды уже проводятся полицейскими и спасателями.



"Все несанкционированные точки продажи пиротехники будем ликвидировать. Также хочу обратиться ко всем жителям и гостям края: от всех нас зависит, насколько спокойно и без происшествий пройдут зимние каникулы", — приводит слова главы региона пресс-служба краевой администрации.



Сотрудники МЧС собираются контролировать места, удалённые от пожарных частей, начиная с одиннадцати вечера 31 декабря. Начальник краевого управления МЧС России Олег Волынкин добавил, что подозрения вызывает Музыкальный микрорайон Краснодара и здесь посты будут усиливать.