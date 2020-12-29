В минздраве Челябинской области произошли кадровые перестановки

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29 декабря 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Виктория Сахарова покидает пост первого заместителя министра регионального минздрава.

Как сообщает агентство «Полит74», место Виктории Сахаровой займет Дмитрий Тарасов – вице-спикер Гордумы Челябинска.

Дмитрий Тарасов окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. В 1996 году начал работу медбратом отделения кардиореанимации, санитаром приемного отделения в Областной клинической больнице. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 2013 по 2014 год возглавлял областной минздрав, с 2010 по 2013 гг. – пост министра информационных технологий региона.