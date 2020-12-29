Россияне стали покупать меньше мандаринов и шампанского

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29 декабря 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Аналитики пришли к выводу, что в декабре в России снизились продажи шампанского, мандаринов и красной икры.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что на продажи могло повлиять желание населения оптимизировать свои затраты и покупки.

По его словам, если раньше люди покупали эти продукты в большом количестве – например, три бутылки шампанского, три килограмма мандаринов, то сейчас стали ограничивать, сообщает RT.

«Сокращение корпоративов и возможных встреч – это тоже фактор. Наверняка 2021 год всё восстановит: и традиции, и объёмы потребления», – считает эксперт.

Ранее главный нарколог России «разрешил» вакцинированным от коронавируса бокал шампанского.