Голикова заявила, что россияне смогут сами выбирать вакцину от коронавируса

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29 декабря 2020, 07:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Голикова. Фото: сайт ГД

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что, по всей вероятности, в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться.

Она отметила, что у некоторых такая возможность есть уже сейчас – вторая вакцина от коронавируса в небольших партиях вышла в гражданский оборот в Тульской и Ростовской областях, а также в Москве.

Вице-премьер надеется, что возможность выбора у россиян появится «не в январе, но в первом квартале», добавив, что две российские вакцины – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» уже поставляются в регионы.

Ранее Голикова заявила, что Россия непременно победит коронавирус.