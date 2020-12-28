Жириновский назвал своих возможных преемников

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28 декабря 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в число его возможных преемников на посту лидера партии входят четыре человека.

Это врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель думского комитета госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко и замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов.

По словам политика, он старается, чтобы были те депутаты, которые могли бы возглавить ЛДПР. Среди четырех названных возможных преемников Жириновский отметил Чернышова, как представителя «более молодого поколения, до 30 лет».

Ранее Жириновский перечислил имена возможных будущих президентов РФ.