ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Хабаровском крае назначен новый министр социальной защиты

, 11:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае назначен новый министр социальной защиты

После отставки Светланы Петуховой на пост главы Министерства социальной защиты пришел Александр Дорофеев.

 

Светлана Петухова покинула пост, чтобы уйти на пенсию. Замена ей нашлась сразу же.  В настоящее время Александр Дорофеев находится в статусе исполняющего обязанности министра.

Светлана Петухова проработала на государственной службе более 40 лет. Министром она была назначена в 2018 году. Ранее она порядка 16 лет работала заместителем главы министерства. Она награждена знаком «почетный работник Минтруда России»

Кандидатура Дорофеева согласована с главой федерального Минсоцзащиты Антоном Котяковым. Он стал очередным выходцем из Самары, получившим должность в Хабаровском крае. Ранее хабаровский Минтранс возглавил самарский чиновник Роман Мирошин, а региональный Минкульт – Юрий Ермошкин. Напомним, что и врио главы региона Михаил Дегтярев родом из Самары.

ИЛ