В Хабаровском крае назначен новый министр социальной защиты

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28 декабря 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После отставки Светланы Петуховой на пост главы Министерства социальной защиты пришел Александр Дорофеев.

Светлана Петухова покинула пост, чтобы уйти на пенсию. Замена ей нашлась сразу же. В настоящее время Александр Дорофеев находится в статусе исполняющего обязанности министра.

Светлана Петухова проработала на государственной службе более 40 лет. Министром она была назначена в 2018 году. Ранее она порядка 16 лет работала заместителем главы министерства. Она награждена знаком «почетный работник Минтруда России»

Кандидатура Дорофеева согласована с главой федерального Минсоцзащиты Антоном Котяковым. Он стал очередным выходцем из Самары, получившим должность в Хабаровском крае. Ранее хабаровский Минтранс возглавил самарский чиновник Роман Мирошин, а региональный Минкульт – Юрий Ермошкин. Напомним, что и врио главы региона Михаил Дегтярев родом из Самары.