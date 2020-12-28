Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе 31 декабря, 1 и 2 января

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28 декабря 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей и гостей столичного региона в первые дни новогодних праздников. По ее словам, ожидаются небольшие осадки и морозец.

«В ночь на 30 декабря у нас временами снег ... Температура начнёт повышаться, ночью в Москве уже -6...-4 °С, дневная температура в Москве -2...0 °С, хотя по области может сохраниться лёгкий морозец: в ночные часы до -7 °С. 31 декабря облачно, местами небольшие осадки. В ночные часы в Москве - порядка -2...0 °С, по области - до -5 °С, дневная температура — около 0 °С», - уточнила она RT.

Позднякова отметила, что температура воздуха в новогоднюю ночь будет около 0, а в течение 1 января днём она будет понижаться. 2 января ожидается небольшой снежок и -5 градусов, добавила синоптик.

Эксперт пояснила, что в ближайшие сутки погоду в Московском регионе будет определять антициклон. По прогнозу, погода будет облачная с прояснениями и ещё «довольно морозная», днём 29 декабря местами может опускаться небольшой снег. Минимальная температура в Москве – от -9 до -11 градусов, по области местами - до -15. 30 декабря атмосферное давление начнёт понижаться, «власть над погодой перейдёт к обширному атлантическому циклону», поделилась она.