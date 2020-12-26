В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на Новый год

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26 декабря 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, 31 декабря 2020 года в Москве может быть оттепель. Потепление начнется еще 30 декабря. В этот день ожидается облачная погода, снег, и повышение температуры. Днем температура воздуха повысится до плюс одного градуса.

31 декабря перед новогодней ночью при южном ветре ожидается до плюс четырех градусов и осадки в виде мокрого снега с дождем.

Сегодня, 26 декабря, в столице около нуля градусов. В ночь на воскресенье ожидается похолодание. Температура воздуха в столице понизится до минус 10 градусов. Днем будет - минус 5-7. Похолодание продолжится.

В понедельник, 28 декабря, ночью в Москве возможен мороз до минус 12 градусов, по области - до минус 15. Во вторник, 29 декабря, мороз начнет постепенно слабеть - днем минус 2-7 градусов. С 30 декабря - потепление.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина напомнила, что с 26 декабря начинает прибавляться световой день, и к Новому году продолжительность светлого времени суток увеличится на 5-6 минут.